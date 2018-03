Deel dit artikel:











Ongewenste gasten gooien glas kapot in zandbak basisschool Nieuw-Amsterdam Een buurtbewoner haalde het glas uit de zandbak (foto: Politie Zuidoost-Drenthe)

NIEUW-AMSTERDAM - Een oplettende buurtbewoner heeft ervoor gezorgd dat kleuters van cbs De Bron in Nieuw-Amsterdam deze dagen veilig in de zandbak kunnen spelen.

In de nacht van zaterdag op zondag was het onrustig bij de school aan de Ganzenroer. Ongewenste gasten gooiden glas kapot in de zandbak die daar voor de jongste leerlingen staat.



Een buurtbewoner ontdekte het glas in de zandbak. Hij heeft het opgeruimd. Daardoor zijn er geen kinderen gewond geraakt. De daders zijn nog niet bekend bij de politie.