Vrouw verdacht van brandstichting in azc Hoogeveen

De vrouw stak kleding in een kamer in brand in het azc in Hoogeveen (archieffoto RTV Drenthe)

ASSEN/HOOGEVEEN - Een 29-jarige vrouw uit Hoogeveen wordt verdacht van het stichten van brand in het asielzoekerscentrum in Hoogeveen. De van oorsprong Nigeriaanse vrouw zit vast.

Op 26 januari stak ze volgens het Openbaar Ministerie op een kamer op het azc kleding in brand. Het vuur sloeg over, waardoor de kamer in brand vloog. Medewerkers konden de brand vrij vlot blussen.Op 24 mei buigt de rechtbank in Assen zich over de zaak. Tot die tijd blijft de vrouw vastzitten. Ze wordt voor de zitting nog psychiatrisch onderzocht. Waarom de vrouw de brand zou hebben gesticht, is niet bekend.