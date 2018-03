Deel dit artikel:











Werkstraf geëist tegen opa die kleindochter betastte Een 77-jarige Westerborker wacht 200 uur werkstraf (foto: Pixabay)

WESTERBORK – Een 77-jarige man uit Westerbork moet worden veroordeeld tot 200 uur werkstraf, omdat hij zijn kleindochter heeft betast en begluurd. Dat eiste de officier van justitie dinsdag in de rechtbank in Assen.

Ook wil de officier dat de man drie maanden voorwaardelijke celstraf krijgt en een contactverbod met zijn kleindochter. Verder eiste hij dat de Westerborker een schadevergoeding van ruim 6.500 euro moet betalen aan zijn inmiddels 18-jarige kleindochter.



Aangeraakt door opa

Het meisje stapte in 2016 naar de politie en vertelde wat haar de jaren ervoor, tussen haar 12de en haar 16de, was overkomen. Ze was een paar keer door opa aangeraakt, onder meer op haar buik, haar borsten en in de buurt van haar kruis. Dat was bij haar thuis gebeurd, als haar opa en oma oppasten en ook bij hen thuis in Westerbork.



Ook vertelde ze dat haar opa meerdere keren de badkamer was binnengekomen als zij zich stond te douchen. Aanvankelijk keek hij alleen naar haar silhouet achter de douchedeur, maar vanaf haar 14de deed hij ook regelmatig de deur open en keek hij secondenlang toe hoe ze stond te douchen.



Toch aangifte

Hoewel het meisje in 2016 geen aangifte wilde doen, deed ze dat begin 2017 alsnog. Ze had toen van haar moeder gehoord dat haar en twee van haar zussen vroeger iets soortgelijks was overkomen. Ze wilde dat haar opa gestopt werd.



Grens over

De man ontkende het gluren in de douche en ook het aanraken van de bovenbenen en buik van zijn kleindochter. Hij verklaarde dat hij altijd erg knuffelig was. Wel erkende hij dat hij één keer de grens was overgegaan toen hij haar omhelsde en haar borsten aanraakte.



Veel emoties in rechtszaal

Inmiddels heeft de Westeborker geen contact meer met zijn kinderen en kleinkinderen. De publieke tribune zat tijdens de zaak vol met emotionele familieleden. Ook de moeder van het slachtoffer las een emotionele verklaring voor namens haar dochter, die niet bij de rechtszaak was. Het meisje is getraumatiseerd geraakt en bang voor haar opa. Ze schreef dat ze hem nooit meer wil zien.



“Een emotioneel enorm beladen zaak”, zei de officier van justitie. “Het ging om een meisje in de pubertijd.Kinderen zijn dan heel kwetsbaar en hun ontwikkeling wordt beschadigd.”



'Enorme schade'

"Het zal duidelijk zijn dat ik mij bewust ben van de enorme schade die ik heb aangericht in het leven van mijn naasten en dierbaren”, zei de Westerborker in zijn slotwoord. “Daarvoor mijn verontschuldigingen.” Dat hij seksuele gevoelens heeft voor kinderen, ontkende de bejaarde man.