Raymond Coronel: OutleTT afgewezen door verkeerde aannames

ASSEN - Raymond Coronel, initiatiefnemer van het outletcenter in Assen, laat per brief aan Gedeputeerde Staten (GS) weten dat de argumenten voor afwijzing van een outletcentrum van geen kant kloppen.

Volgens Coronel heeft de gemeente Assen bij het TT Circuit "de ambitie om nieuwe, onderscheidende functies aan het bestaande aanbod toe te voegen." Gedeputeerde Staten vinden juist dat winkels in de ontwikkelvisie Toeristische Recreatieve Zone (TRZ), het gebied bij het TT Circuit, te overheersend zijn.GS liet twee weken geleden weten dat de nieuwe plannen voor OutleTT toch nog te veel lijken op de oude (Fashion Outlet Center FOC) en raden de komst van een outletcenter af.De plannen voor een outletcenter bij het TT Circuit spelen al sinds 2015 . Coronel was er vanaf het begin van overtuigd dat het een succes zou worden. Ook voor de binnenstad van Assen. Maar bij de provincie liep het plan eind 2016 spaak, waarop hij in de zomer van 2017 met een aangepast plan kwam.Volgens Coronel wordt de winkelruimte in het gebied juist niet overheersend in zijn aangepaste plan. "Het onderdeel detailhandel van de OutleTT is zowel qua aard, omvang, als de te verwachten bezoekers geenszins een dominante factor in het geheel. Alle onderdelen (sport, beweging, snelheid, motoren, fashion, beleving en horeca) nemen ten opzichte van elkaar een nevengeschikte functie in, waarbij de functies als geheel een onmiskenbare impuls voor het gebied zullen opleveren."Coronel schrijft verder dat het opmerkelijk is dat andere projecten nooit van de grond zijn gekomen, totdat hij zich meldde voor een FOC. Andere partijen zijn daarna met initiatieven zoals Ice World en Terra Experience gekomen. Plannen voor TT Plaza, TT World en TT Hotel bestonden al wel, maar sluimerden en werden volgens Coronel nieuw leven ingeblazen."Door een gezamenlijke aanpak ontstaat de mogelijkheid om één grote publiekstrekker met landelijke profiel aan het bestaande aanbod toe te voegen en neemt de kwaliteit van het plan toe. Gezamenlijk kunnen zij de aantrekkelijkheid van de stad en de landelijke omgeving versterken."Verder vindt Coronel dat het plan daadwerkelijk anders is dan het eerste plan: met meer natuur in plaats van asfalt. Was de verhouding aanvankelijk 90 procent modewinkels, en 10 procent ontspanning, in het aangepaste plan is dat zo'n 65 procent mode en 35 procent vermaak. Coronel is van plan water bij de wijn te doen, nu de aanpassingen niet zijn geaccepteerd door GS. "Wij zijn als FOC Assen bereid om in de TRZ-zuid het aandeel horeca en pleasure dusdanig te waarborgen dat dit aandeel 50 procent zal bedragen."De initiatiefnemer van het FOC betreurt het feit dat Provinciale Staten (PS) en belanghebbenden het gewijzigde plan niet hebben kunnen inzien, omdat GS een streep door het plan zetten. "Daarbij bent u helaas van een aantal onjuiste veronderstellingen uitgegaan. De afwijzing is gestoeld op een aantal onjuiste aannames."Coronel hoopt dat GS zich bedenken en het plan alsnog voorleggen aan PS.