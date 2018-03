Kringloopwinkel Ruinerwold krijgt ton voor verhuizing

RUINERWOLD - Voor de nieuwbouw van Kringloop De Wolden stelt de gemeente De Wolden 100.000 euro beschikbaar.

Het geld komt uit de pot Inititatiefrijk De Wolden. De gemeente helpt daarmee sinds 2015 bewoners en organisaties die hun woon- en leefomgeving verbeteren.De nieuwbouw is nodig omdat de kringloopwinkel in Ruinerwold onvoldoende ruimte heeft in haar huidige pand. Vooral het magazijn is te klein. Er werken uitsluitend gepensioneerden. De opbrengst van de winkel gaat naar tientallen goede doelen.De kringloopwinkel is van de Stichting Aktief voor Muziek, Kerk en Samenleving (AMKS). De stichting verwacht dat het nieuwe pand op industrieterrein De Hoge Akkers volgend jaar januari in gebruik kan worden genomen.De Wolden stelt verder ook subsidie beschikbaar voor Ontmoet Oosteinde. Dat is een ontmoetingsdag voor lokale ondernemers en bewoners op 26 mei. De Belangenvereniging Oosteinde krijgt daar 6.750 euro voor.