Bijna 10.000 huizen in Drenthe kunnen snel goedkoop van het gas af Een gaswinningslocatie van de NAM (foto: RTV Drenthe)

AMSTERDAM - Bijna 10.000 huizen in Drenthe kunnen snel goedkoop gasvrij worden. Dat zegt Milieudefensie na onderzoek van bureau Ecorys in opdracht van de milieuorganisatie.

Volgens Milieudefensie moet er gebruik worden gemaakt van overtollige warmte van fabrieken en van aardwarmte uit de diepe ondergrond. “Met alleen zonne- en windenergie kunnen we het gas uit het Groninger gasveld niet vervangen", zegt Evert Hassink van Milieudefensie.



Zon, wind en kaas

“Hoogeveen, Assen en Meppel kunnen hele wijken verwarmen met andere energiebronnen”, aldus Hassink. “De kansen zitten in het verwarmen van huizen met bijvoorbeeld de restwarmte van kaasproducent DOC in Hoogeveen. En in Assen kun je gebruik maken van geothermie."



Volgens Milieudefensie staan in veel gemeenten in Drenthe de plannen voor aardgasvrij wonen nog teveel in de kinderschoenen. Nu de verkiezingen voorbij zijn moeten gemeentebesturen daar echt werk van maken. “Het is belangrijk dat inwoners daar bij betrokken worden”, zegt Evert Hassink: “Zonder hun input en steun gaat het niet lukken.”



Uit het onderzoek blijkt echter ook dat voor de meeste huizen in Drenthe het een stuk lastiger en duurder wordt om de gaskraan te sluiten. Daar is goede isolatie en elektrische verwarming met een warmtepomp een optie. Hassink: “Dat kost al snel 18.000 euro per woning.”