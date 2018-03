Deel dit artikel:











Ophokplicht deels ingetrokken, maar niet in Drenthe Drentse kippen moeten binnenblijven (foto: Hans Brinke)

ASSEN - De ophokplicht die in heel Nederland geldt wordt deels ingetrokken, maar in Drenthe moeten de kippen voorlopig nog binnenblijven.

Mits de situatie in de tussentijd niet verandert, mogen in zes van de twintig regio's de kippen weer naar buiten. De ophokplicht werd ingesteld op 8 december vorig jaar na een uitbraak van vogelgriep in Biddinghuizen.



Laag risico

Het ministerie van Landbouw heeft met twee onderzoeksinstituten per regio gekeken naar een aantal factoren, zoals de aanwezigheid van watervogels, de hoeveelheid aanwezig pluimvee en eerdere besmettingen met vogelgriep. Zes regio's kwamen in die analyse uit de bus rollen als 'laag risico' en daar kan, als dat zo blijft, vrijdag de ophokplicht worden opgeheven.



Zuid- en Oost-Nederland

Vier regio's die in aanmerking komen liggen in Oost-Brabant en Limburg. De andere twee liggen in Overijssel en Gelderland.



Voor de overige veertien regio's blijft de ophok- en afschermplicht voorlopig van kracht.