Fries moet zitten voor diefstal met geweld en gijzeling

WESTERBORK - Voor onder meer het met geweld stelen van een auto in Westerbork en een gijzeling in Leeuwarden moet een 37-jarige man uit de Friese hoofdstad twintig maanden de cel in. Dat bepaalde de rechtbank in Assen dinsdag.

Acht maanden van de straf zijn voorwaardelijk. Verder moet de man zich laten behandelen voor zijn drugsverslaving. Ook moet hij een oude werkstraf van 75 uur uitvoeren, omdat hij de misdrijven pleegde toen hij nog in een proeftijd van een eerdere straf zat.De man was vorig jaar in oktober door justitie in Orvelte ondergebracht, omdat hij in Leeuwarden werd bedreigd door leden van motorclub No Surrender. Op 28 oktober stal hij een auto die met draaiende motor bij een garagebedrijf in Westerbork stond. Ondanks dat een monteur hem wilde tegenhouden en op de motorkap sprong, gaf de Fries gas. De monteur viel op straat en raakte lichtgewond.De Leeuwarder wilde die dag zijn toenmalige vriendin ophalen, omdat hij vond dat het voor haar ook niet meer veilig was in Friesland. Onderweg naar haar stal hij kentekenplaten en benzine.Begin november gijzelde hij zijn vriendin in zijn auto. Hij duwde haar voor de ogen van omstanders hardhandig zijn auto in. Daarna mocht ze er een tijd lang niet uit. Ook bedreigde hij een kennis in Leeuwarden met een krik.De rechtbank vond de vijf misdrijven te bewijzen. Ze noemde het extra kwalijk dat de Fries tijdens de rechtszaak twee weken geleden niet heeft laten blijken dat hij inziet dat hij fout geweest is.