Emmenaar bestraft voor bezit 75 kilo softdrugs De rechtbank in Assen (foto: RTV Drenthe/Kim Stellingwerf)

EMMEN - Een 43-jarige man uit Emmen is veroordeeld tot 240 uur werkstraf en vier maanden voorwaardelijke celstraf, omdat hij 75 kilo softdrugs en een wapen in zijn huis had liggen.





Twaalf kilo hasj en 63 kilo hennep

Op 7 september 2016 vielen politieagenten na een tip het huis van de man in de wijk Emmerhout binnen. Daar vonden ze twaalf kilo kilo hasj en 63 kilo hennep. Ook vonden ze het wapen en kogels.



Opslag voor coffeeshop

In de rechtszaal verklaarde Emmenaar dat hij de drugs bewaarde voor een coffeeshop. Het wapen had hij meegenomen bij zijn vorige werkgever: een beveiligingsbedrijf.



Advocaat Tjalling van der Goot vond dat de Emmenaar moest worden vrijgesproken, omdat de politie zijn woning niet had mogen binnenvallen op basis van één tip. Dat was de rechtbank niet met hem eens. De rechtbank vond de strafeis van het Openbaar Ministerie twee weken geleden veel te hoog. Dat eiste tien maanden cel.