Oprichter BBC 2014 geniet van succes verkiezingen: Dit is ongelofelijk Jan Piet Heederik is de geestelijk vader van BBC (foto: Steven Stegen / RTV Drenthe)

ZWEELOO - Een kleine week na de grote verkiezingszege is Jan Piet Heederik nog altijd in een soort feeststemming. Hij richtte samen met Derk ten Berge de lokale partij Belangen Buitengebied Coevorden op. BBC 2014 groeide van zes naar negen zetels.

Geschreven door Steven Stegen

Op de uitslagenavond was Heederik met zijn partijgenoten opnieuw getuige van een gedenkwaardige uitslag. “Vier jaar geleden was al heel bijzonder. Maar nu was het helemaal speciaal. Negen zetels, het is ongelooflijk.”



Aandacht voor buitendorpen

Heederik richtte BBC in december 2013 samen met dorpsgenoot Derk ten Berge op. "Veel inwoners van Zweeloo hadden het wel gehad met het toenmalige gemeentebestuur, dat voor ons gevoel te weinig aandacht had voor de buitendorpen. Toen het college de subsidie voor het zwembad wilde schrappen was dat de druppel. Op de dorpsbarbecue raakte ik met Derk ten Berge in gesprek en toen is de partij geboren", vertelt Heederik.



De nieuwe partij kwam na de vorige verkiezingen in het college met wethouder Jan Zwiers. De coalitie van BBC, CDA en PvdA moest flink bezuinigen, maar richtte zich ook op een andere manier van besturen en het inzetten van dorpsbudgetten. De partij boekte in alle stembureau’s winst.



Karakter dorpen

De geestelijk vader van BBC denkt dat de naam van de partij deels het succes verklaart. "Ook al ken je het programma niet, je weet wel gelijk waar de partij voor staat. Maar ik denk dat de kiezer het ook waardeert dat we niet willen tornen aan het eigen karakter van de dorpen in de gemeente."



Jan Piet Heederik (73) is nu nog bestuurslid van BBC, maar verwacht wel binnenkort het bestuur te verlaten. "Maar pas als er goede opvolging is. Nu we zo veel raadsleden mogen leveren wordt het bestuur een beetje leeggezogen."



Door het goede verkiezingsresultaat van negen zetels zou BBC kunnen gaan regeren met een partij die vier zetels haalde, zoals de PvdA, VVD en het CDA. Dan zou BBC twee wethouders kunnen leveren.



Heederik wil daar geen harde uitspraken over doen. "Het is duidelijk dat we de afgelopen vier jaar goed samen hebben kunnen werken met PvdA en CDA. De drie wethouders zijn een hecht team geworden en hebben ook aangegeven graag met elkaar verder te willen."