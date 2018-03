Schapenhouder weert wolf met grote berghonden

LEEK - Hoe zorg je er als boer voor dat een wolf niet bij je schapen kan komen? Mike van der Horst uit Leek heeft kortgeleden twee Pyreneese berghondenpups aangeschaft die moeten uitgroeien tot reusachtige beesten.

Van der Horst hoopt dat de wolf schrikt van de grote honden en doorloopt naar een ander weiland. Als de wolf toch een schaap probeert te grijpen komen de honden volgens hem wel degelijk in actie. "Dat gaan ze doen door te blaffen en mocht hij in zijn eentje in het weiland in springen dan zullen ze hem zeker aanvallen", aldus Van der Horst.Schapenboer van der Horst heeft een bedrijf met zo'n vierhonderd schapen vlakbij Landgoed Nienoord in Leek. Hij vreest voor de wolf en is ook aangesloten bij de Facebookgroep NoWolvesNL. "Wij zijn een groep die bewustzijn wil creëren. Bijvoorbeeld ook met cijfers uit het buitenland de Nederlandse politiek waarschuwen voor wat er komen gaat."Belangenorganisatie LTO pleit na de verschillende incidenten met wolven die schapen hebben doodgebeten voor het afschieten van wolven. Voor Van der Horst is dat ook een optie, maar dat is volgens hem geen oplossing. "We kunnen wel afschieten, maar ze blijven gewoon komen. Er blijft aanwas komen. We kunnen die ene solitaire wolf afschieten, maar dan komt er weer een volgende."