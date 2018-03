Deel dit artikel:











Benefietactie moet busje voor Mytylschool Emmen opleveren De Mytylschool in Emmen (foto: Google Streetview)

EMMEN - Een grote benefietactie vanavond moet genoeg geld bij elkaar brengen voor een busje voor de Mytylschool in Emmen.

Geschreven door Janet Oortwijn

Een mytylschool is een aangepaste school voor kinderen met een handicap. Met het busje zouden de leerlingen op pad kunnen. Nu zijn zij nog afhankelijk van ouders, die dan kunnen rijden.



"Het moet een speciaal aangepast busje voor acht personen worden", zegt initiatiefnemer Manjusha Nujien. "Op dit moment is er iets meer dan 30.000 euro ingezameld. Het is geen busje om de kinderen dagelijks naar school te brengen. Hij is nodig zodat de kinderen gezellig een dagje uit kunnen, of naar hun stageplek gebracht kunnen worden."



De bus kost in totaal 70.000 euro. "De benefietavond is voor de laatste beetjes."



De benefietactie van vanavond wordt gehouden in het Hampshire hotel in Emmen. "Dat wordt heel mooi. Ook de commissaris van de koning is er en de burgemeester", zegt Nujien. "De kinderen gaan zelf ook optreden en er is ook een heel grote verrassing, maar dat ga ik natuurlijk niet zeggen."