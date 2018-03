Deel dit artikel:











Vivianne Miedema na blessure terug in Oranje Vivianne Miedema (foto: EPA/Jakub Gavlak)

VOETBAL - Vivianne Miedema uit Hoogeveen keert terug in de selectie van het Nederlands team voor de belangrijke WK-kwalificatiewedstrijden tegen Noord-Ierland en Ierland.

De topscorer van Oranje tijdens het afgelopen EK ontbrak eerder deze maand bij de strijd om de Algarve Cup wegens een scheenbeenblessure.



Nederland kwam eind november in de thuiswedstrijd van de WK-kwalificatie tegen Ierland niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel. Met zeven punten uit drie duels is Oranje koploper in groep 3. Ook Ierland heeft na drie wedstrijden zeven punten. Nummer drie Noorwegen heeft één punt minder.