Is dat nou een wolf, of toch een hond?

ASSEN - Op verschillende plekken in Drenthe dachten mensen gisteren een wolf te zien. Maar was het er ook echt eentje?

De foto's die door mensen in Nieuw Moscou en bij Oosthalen werden gemaakt zijn niet heel duidelijk. Logisch, want de wolf is een schichtig dier dat zich niet makkelijk laat fotograferen en dichtbij het dier komen is lastig. Maar hoe kun je zien of het om een wolf gaat, of toch gewoon om een hond? Faunaspecialist Aaldrik Pot legt uit."Bij een wolf loopt de vachtkleur van beige onder, naar grijs boven. Sommige wolven hebben ook nog een zadel, een donkere vlek bovenop hun rug.""Wolven hebben lange poten, langere dan honden.""Door die langere poten hebben ze ook een specifiek loopje. Een soort drafje.""De staart van de wolf is vol en hangt naar beneden. Zit er een knik in of staat-ie omhoog, dan is het een hond.""Een gedeelte van de bek moet wit zijn.""De oren van een wolf zijn vrij puntig en staan aan de zijkant van het hoofd, omdat de wolf een brede kop heeft."Wat het volgens Pot lastig maakt een wolf als dusdanig te herkennen, is dat ze - ook op foto's - meestal alleen vanaf een flinke afstand te zien zijn. "Ik heb mezelf wel eens vergist in een Schotse Collie die ik op grote afstand zag. Die heeft een beetje hetzelfde postuur."Daarnaast zijn er ook hondenrassen die nauw verwant zijn aan de wolf. "De saarlooswolfhond bijvoorbeeld. Dat is een gefokt hondenras, maar lijkt sterk op een wolf. Het blijft lastig. Het enige dat echt uitsluitsel kan bieden, is dna-onderzoek."