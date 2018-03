Werkstraf voor bezit GHB van broer in Coevorden

COEVORDEN - De rechtbank heeft een 43-jarige man uit Emmen veroordeeld tot 240 uur werkstraf en een maand voorwaardelijk voor het bezit van GHB. In november 2013 vond de politie dat, na een tip, in zijn toenmalige woning in Coevorden.

Volgens de man was de 800 gram GHB van zijn broer, die bij hem woonde. Zijn broer was verslaafd en maakte de drugs zelf. Naar eigen zeggen stond hij dat oogluikend toe, omdat zijn broer ook een deel van de hypotheek betaalde.Omdat de drugs in zijn huis - onder meer in de koelkast - lagen, vindt de rechtbank dat de 43-jarige man net zo goed eigenaar was. Maar een celstraf van drie maanden, zoals het Openbaar Ministerie twee weken geleden eiste, gaat de rechtbank te ver.De jongere broer van de man is in 2015 al veroordeeld tot 150 uur werkstraf en een half jaar voorwaardelijk. Op dat moment zat de Emmenaar zelf vast in Duitsland. Daar heeft hij een lange straf uitgezeten. Omdat hij tussentijds niet naar Nederland mocht voor de GHB-zaak, werd die lange tijd uitgesteld.Tijdens de rechtszaak vertelde hij dat hij bezig is met het aflossen van schulden, het regelen van woonruimte en het zoeken van werk. Omdat hij op het goede pad is, hoeft hij van de rechtbank niet opnieuw de cel in.