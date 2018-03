Stemmen verkiezingen Hoogeveen opnieuw geteld

Er wordt opnieuw geteld in de gemeente Hoogeveen (foto: RTV Drenthe)

HOOGEVEEN - De stemmen van de gemeenteraadsverkiezingen in Hoogeveen worden opnieuw geteld.

Dat besloot de meerderheid van de raad vanavond tijdens de vergadering.De PvdA diende gisteravond het verzoek voor hertelling in, omdat de partij slechts drie stemmen verwijderd was van de laatste restzetel. Een eerder verzoek van de PvdA voor het opnieuw tellen van de stemmen werd afgewezen door het hoofdstembureau.De hertelling vindt morgen vanaf 09.45 plaats in De Tamboer.