Experimenteerbuurt Emmen moet noodgedwongen op zoek naar andere locatie De initiatiefnemers Alya Assen en Diem Do samen met onder andere wethouder Jisse Otter op de oude locatie (foto: Alya Assen)

EMMEN - Initiatiefnemers Alya Assen en Diem Do uit Emmen moeten met hun plannen voor de experimenteerbuurt ergens anders naartoe.

Geschreven door Janet Oortwijn

Het oude campingterrein aan de Angelsloërdijk is niet meer geschikt, legt Assen uit. "Enkele weken geleden zaten we met de gemeente om tafel voor de invulling van het terrein."



"Toen bleken er zoveel ontwikkelingen rondom het terrein te zijn, dat we binnen een jaar weg moesten zijn", vervolgt Assen. "En dat is te kort voor de investeerders. Dan komt het niet bij elkaar." De experimenteerbuurt wil tien jaar zekerheid, net als voor het oude campingterrein is afgesproken.



Oproep nieuwe locatie

Een nieuwe locatie is er nog niet. "We willen graag in de regio blijven. We roepen iedereen op om met suggesties te komen."



Beide initiatiefnemers hebben daarom een filmpje gemaakt en vragen daarin de Emmenaren mee te denken. "Ook de gemeente gaat met ons op zoek naar een locatie, hebben ze beloofd", vertelt Do.



Experimenteren

In het kader van 'zolang het legaal is, mag alles' kunnen creatievelingen en ondernemers de komende jaren in de experimenteerbuurt terecht. Hoe de buurt er uiteindelijk uit komt te zien en wat voor experimenten er zullen worden uitgevoerd, is ook voor de oprichters nog een verrassing.



"We hebben los van het originele plan voor het oude campingterrein ook veel mensen ontmoet die op zoek zijn naar een andere manier van leven", legt Do uit. "De groep doeners is nog groter geworden. Dus de buurt kan in potentie nog groter worden dan we van tevoren durfden te dromen."



Zo zijn er initiatieven voor tiny houses, plannen met het recyclen van afval en andere woon- en bedrijfsvormen.



"In mijn ogen gaan er innovatieve experimenten plaatsvinden, zoals vernieuwende woonvormen", aldus Do. "Maar ook bedrijven met experimenten moeten er een plek kunnen krijgen."