Deel dit artikel:











Emmen krijgt lintjes niet op tijd voor elkaar voor vertrekkende raadsleden Het gemeentehuis in Emmen (foto: RTV Drenthe/Fred van Os)

EMMEN - Ze verdienen allebei een lintje: Bé Hoeksema van Senioren Belang Noord en Ton Schoo van de Drentse Ouderen Partij (DOP).

Geschreven door Janet Oortwijn

Maar de gemeente Emmen kon het niet zo snel allemaal voor hen regelen. Afgelopen vrijdag werd namelijk definitief bekend dat beide heren van de twee ouderenpartijen niet meer terug komen in de gemeenteraad. Te kort dag om nog twee lintjes in Emmen te krijgen.



De oude gemeenteraad, neemt vanavond afscheid. Maar liefst 18 van de 39 raadsleden zitten vanavond voor de laatste keer in hun zetel.



DOP keert na twintig jaar niet meer terug in de raad en Senioren Belang Noord (vier jaar geleden ontstaan vanuit de DOP-fractie) verloor haar twee zetels. Hoeksema en Schoo zullen op een later moment hun lintje ontvangen.



Een nieuwe ouderenpartij, 50Plus, komt in de Emmer gemeenteraad. "We zullen ook de belangen behartigen van diegenen die op DOP en Senioren Belang Noord hebben gestemd", beloofde lijsttrekker Jan Fonhof woensdagavond na de verkiezingen.