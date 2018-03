Deel dit artikel:











Langstzittende wethouder Frits Alberts koninklijk onderscheiden Lintje voor Frits Alberts (foto: RTV Drenthe/Steven Stegen)

EXLOO - Wethouder Frits Alberts van de gemeente Borger-Odoorn is vanavond benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Alberts kreeg de onderscheiding opgespeld door burgemeester Jan Seton, tijdens de laatste vergadering van de huidige gemeenteraad. Alberts maakte al voor de verkiezingen bekend niet te zullen terugkeren als gemeentebestuurder.



Alberts was tot vanavond de langstzittende wethouder in Drenthe. Hij kwam in 1993 in de gemeenteraad in de voormalige gemeente Odoorn. In 2002 werd hij voor het CDA wethouder in de inmiddels gefuseerde gemeente Borger-Odoorn.