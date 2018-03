Deel dit artikel:











Drukte bij Faunafonds door teruggekeerde wolf Er komen meer meldingen bij het Faunafonds door de wolf (foto: Pixabay)

ASSEN - Bij het Faunafonds merken ze dat de wolf is teruggekeerd in Nederland. "We hebben sinds half december een flink aantal meldingen gekregen", zegt Johan Wesselink van het fonds.

In december liep wolvin Naya een aantal dagen door Limburg. Dat dier is inmiddels in België. Begin deze maand was er een andere wolf actief in Limburg en gisteren kwamen er vanuit onze provincie meldingen van doodgebeten schapen, dertien in totaal.



Schadevergoeding

Als het Faunafonds zo'n melding krijgt, gaan medewerkers ernaartoe om DNA-materiaal af te nemen. Als uit onderzoek blijkt dat er inderdaad een wolf actief is geweest, krijgt de gedupeerde een schadevergoeding.



Gun de wolf rust

Het Faunafonds waarschuwt niet direct als er een melding binnenkomt. "Een wolf loopt dertig tot zeventig kilometer per nacht. Het heeft geen zin om een aantal dagen later iedereen te waarschuwen", zegt Wesselink. "Daarnaast gunnen wij wolven hun rust. Wolven moeten ook rustig in de natuur hun gang kunnen gaan."



Geen zorgen

Mensen die met hun hond in het bos lopen hoeven zich geen zorgen te maken volgens Wesselink. "Als een mens en een hond de wolf niet uitdagen, hebben ze niks te vrezen. Er zijn de afgelopen anderhalve eeuw geen gevallen bekend van mensen die zijn aangevallen door wolven."