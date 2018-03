Deel dit artikel:











Cel geëist voor witwassen, 31 kilo hennep en doorgeladen pistool Bij de man werd 31 kilo hennep gevonden (foto: Pixabay)

ASSEN/NOORDWOLDE - Tegen een 51-jarige oud-inwoner van Assen eiste het Openbaar Ministerie 2,5 jaar cel voor onder meer het bezit van 31 kilo hennep.

De man had in zijn toenmalige huis in Noordwolde ook spullen voor het opzetten van een hennepkwekerij en onder zijn matras lag een doorgeladen pistool met een vol magazijn. Ook heeft hij volgens het OM ruim 78.000 euro en een BMW witgewassen.



'Weldoener'

De man vertelde in de rechtszaal in Assen dat hij sinds kort weer in Friesland woont: in Oosterwolde. Hij ontkende stellig dat hij in de hennephandel zat. De enorme hoeveelheid softdrugs die de politie in maart 2016 in zijn toenmalige huis vond, was niet van hem, beweerde hij. Anderen hadden het gebracht.



Hij verklaarde dat hij zich alleen bezighield met de productie van CBD, een stof die wordt gewonnen uit hennep en die in de vorm van olie als pijnstiller wordt gebruikt. "Bijvoorbeeld bij de behandeling van kankerpatiënten. Familieleden van patiënten haalden het dan bij me op", aldus de man. "Oh, dus was u juist een soort weldoener," reageerde de voorzitter van de rechtbank sarcastisch.



Onverklaarbaar geld

De politie startte begin 2015 een onderzoek naar de man en zijn halfbroer, nadat er tips binnenkwamen dat de twee in de hennephandel zaten. De twee werden lange tijd geobserveerd en in maart 2016 viel de politie hun huizen binnen.



Uit een financieel onderzoek bleek dat er tussen begin 2014 en 2016 grote sommen contant geld op rekening van de oud-inwoner van Assen waren gestort. Dat kwam omdat hij in Oost-Europa in trekkers en machines handelde, vertelde de man in de rechtszaal. Het OM vermoedt dat het om crimineel geld ging en dat ook zijn auto was betaald met illegale inkomsten.



Wapen in bed

Over het doorgeladen pistool in zijn bed, had hij ook geen duidelijke verklaring. "Alles wijst op grootschalige hennephandel. Daarmee wordt veel verdiend, maar in de hennepwereld wordt ook geweld niet geschuwd, soms met doden tot gevolg. Daar was meneer zich van bewust, gezien het wapen", aldus de officier van justitie.



Halfbroer ook verdachte

De 47-jarige halfbroer van de man is uiteindelijk alleen vervolgd voor witwassen: de Assenaar had in maart 2016 bijna 30.000 euro contant geld thuis liggen en 46.000 euro op zijn rekening, waarvan de herkomst onbekend was. De Assenaar zei dat hij in auto’s handelde in Oost-Europa. Net als zijn halfbroer had hij er geen administratie van.



Tegen hem eiste de officier een half jaar celstraf. Ook wil ze dat hij en zijn halfbroer al het witgewassen geld, in totaal ruim 150.000 euro, terugbetalen aan de staat. Op 10 april volgt de uitspraak.