Erepenning voor Coevorder politieke nestor Geert Roeles Geert Roeles ontving de erepenning van Coevorden (foto: gemeente Coevorden)

COEVORDEN - Burgemeester Bert Bouwmeester van Coevorden reikte vanavond de gouden erepenning uit aan Geert Roeles (73).

Dat gebeurde tijdens de laatste vergadering van de huidige raad, waarbij afscheid werd genomen van de vertrekkende raadsleden. VVD'er Roeles was sinds april 1986 onafgebroken politiek actief in Coevorden.



Tussen 2007 en 2014 was Roeles wethouder, met in zijn portefeuille kunst en cultuur, onderwijs, sport en economie. Verder was hij als raadslid plaatsvervangend voorzitter en voorzitter agendacommissie. Ook was hij voorzitter van het auditcomité.



Naast zijn politieke activiteiten was Roeles voorzitter van de Molenstichting Drenthe, voorzitter van de Stichting Molen De Hoop in Sleen, buurtbemiddelaar en lid van een regionale geschillencommissie.