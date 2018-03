Deel dit artikel:











Grote uittocht bij politiek Assen: 21 van de 33 raadsleden weg Van de 33 raadsleden in Assen namen er 21 afscheid (foto: Margriet Benak / RTV Drenthe) Vier raadsleden van Assen kregen een koninklijke onderscheiding opgespeld van burgemeester Marco Out (foto: Margriet Benak / RTV Drenthe) De nestor van de raad, Egbert Prent van OpAssen, wordt onderscheiden na 20 jaar in de Asser raad. (foto: Margriet Benak / RTV Drenthe)

ASSEN - Er was vanavond sprake van de grote uittocht in de gemeenteraad van Assen. Van de 33 raadsleden namen er 21 afscheid.

Geschreven door Margriet Benak

Burgemeester Marco Out noemt het vertrek van zoveel raadsleden tegelijk ook 'bovengemiddeld'. "Zo rond de helft, dat is wel normaal. Maar twee derde is wel heel erg veel."



Mooie klus

Dat Assen zich nu zorgen moet maken met het vertrek van zoveel ervaring tegelijk en de komst van 21 onervaren mensen in de nieuwe raad, is volgens Out beslist niet aan de orde. "Het is een mooie klus. En ik heb de nieuwkomers gezien en daar zitten goede koppen op en ze hebben er allemaal zin aan. Dus dat komt zeker goed."



Bovendien gaat de raad van Assen aan de slag volgens een nieuwe werkwijze, met één raadsvergadering per maand. "Dan is het ook weer prettig dat je nieuwe mensen hebt", aldus Out. "Die hebben dan een frisse blik, niet belast met het verleden."



Vier koninklijke lintjes

Vier vertrekkende raadsleden kregen vanavond bij hun afscheid een koninklijke onderscheiding. Egbert Prent (71), de nestor van de raad, draaide 20 jaar mee in de Asser politiek. Van 1998 tot november 2013 was hij raadslid voor de Stadspartij PLOP, maar stapte met ruzie op en vormde korte tijd de fractie Prent. Sinds 2014 was hij fractieleider van OpAssen.



Mooi geweest

Prent vindt het na twintig jaar 'wel mooi geweest'. "Er is een tied van komen en van gaon. Toch vind ik het best jammer, want ik zal vooral al die sociale contacten missen. Want ik kwam op allerlei plekken als raadslid", aldus Prent, die af en toe trots naar beneden kijkt, om te zien of de koninklijke onderscheiding er echt nog wel zit.



Trots is de oud-marineman ook op wat hij zoal bereikt heeft in die twintig jaar lokale politiek. Zo noemt hij de terugkeer van de TT-bogen boven de invalswegen van Assen tijdens het TT Festival, het Jack Middelburgplein als motorontmoetingspunt bij het TT Circuit en het rotonde-adoptieplan. "En vergeet de verlichting langs het fietspad aan het Noord-Willemskanaal niet."



'Wel goed zo'

Ook Inge Eshuis van D66 kreeg een lintje opgespeld, na zestien jaar raadslidmaatschap. Ook zij begon ooit bij PLOP, splitste zich af, als fractie Eshuis en sloot zich vervolgens aan bij D66, waar ze het uiteindelijk tien jaar volhield. Eigenlijk wilde ze helemaal nog niet stoppen, "maar nu vind ik het wel goed zo."



De andere twee koninklijke onderscheidingen waren voor SP-fractievoorzitter Jan Broekema en raadslid Steven Langendijk van de ChristenUnie. Beide mannen zaten twaalf jaar in de raad van Assen.



Donderdag is de installatie van de nieuwe gemeenteraad.