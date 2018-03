Ook oplossing voor 'oude' schades door gasopslag Langelo

NORG - De NAM gaat ook 'oudere' schades die zijn ontstaan door de gasopslag bij Langelo afhandelen, meldt de gemeente Noordenveld.

Dat is de uitkomst van een gesprek tussen de gemeente Noordenveld en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.Schademeldingen die zijn gedaan na 31 maart 2017 vallen nu standaard al onder het zogenoemde Groninger schadeprotocol. Maar voor de schades die eerder zijn ontstaan, was nog geen oplossing."In de afgelopen jaren hebben rond de honderd inwoners van Noordenveld melding gedaan bij de NAM van schade in relatie tot de gasopslag in Langelo", vertelt burgemeester Klaas Smid. Hij zegt dat die meldingen al zijn gedaan voor de datum van 31 maart 2017.Volgens de gemeente doet de NAM aan bewoners met schade een 'ruimhartig aanbod'. Ze krijgen binnenkort een brief van de NAM over de afhandeling van de schade.