Enzo Knol opent achtbaan in Wildlands De nieuwe achtbaan in Wildlands (foto: Janet Oortwijn/RTV Drenthe) Enzo Knol opent de nieuwe achtbaan in Wildlands (foto: Janet Oortwijn/RTV Drenthe)

EMMEN - De nieuwe achtbaan in avonturenpark Wildlands in Emmen is vanmiddag officieel geopend.

De bekende vlogger Enzo Knol, die opgroeide in Assen, opende de attractie met de naam Tweestryd. Een kleine veertig abonnementshouders waren ook bij de opening. Vanaf morgen kunnen alle bezoekers in de achtbaan.



Tweestryd is geen standaard achtbaan. Het is een 'family duel coaster', waarbij in twee banen naast elkaar geracet wordt. Het parcours van de attractie gaat door de oude mijn in de Serenga.



De naam Tweestryd symboliseert de enorme strijd die de lokale bevolking van Serenga ruim 40 jaar geleden voerde met de mijnbouwgigant om de mijn te sluiten.