Stelling: Ik koop nog snel een nieuwe cv-ketel

ASSEN - De oude cv-ketel verdwijnt over drie jaar, tenminste als het aan een groot aantal organisaties ligt, waaronder de Gasunie en Essent. Huiseigenaren moeten hem dan vervangen door een warmtepomp of een ander duurzaam alternatief.

Door straks geen traditionele cv-ketels meer te installeren, moeten woningen en andere gebouwen sneller verduurzamen. Ook moet het gasgebruik worden teruggedrongen met het oog op de verlaging van de aardgaswinning in Groningen.De duurzame alternatieven lopen wel in de kosten. De Volkskrant zette de prijzen op een rijtje: Een cv-ketel kost zelden meer dan 2.000 euro, een warmtepomp kost al gauw 9.000 euro en een hybride systeem rond de 6.000 euro.Volgens de Consumentenbond kun je met een warmtepomp op jaarbasis gemiddeld zo'n 270 euro per jaar besparen ten opzichte van een cv-ketel.Gaat u nog snel een nieuwe cv-ketel aanschaffen als er een verbod komt, of bent u wel klaar voor de warmtepomp, of een ander duurzaam alternatief?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 en 18.00 uur naar 0592-331188 of laat uw reactie achter op Facebook.com/RTVDrenthe.Gisteren vroegen we of het een goed plan is om wolven af te schieten. Zo'n 31 procent van de stemmers vindt dat een goed idee. Er stemden 8.881 mensen.