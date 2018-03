Tegenwind roept provincie in brief op windmolenplannen alsnog te staken

ASSEN - De actiegroep Tegenwind Veenkoloniën doet in een open brief opnieuw een oproep aan de provincie om af te zien van de windmolenplannen.

De Provinciale Staten van Drenthe vergaderen vanmiddag en dan zal ook de brief van Tegenwind aan de orde komen. "Onze eis luidt: schrap alle in de omgevingsvisie opgenomen windturbineplannen en maak nieuwe plannen onmogelijk", aldus de actiegroep in de brief.Tegenwind noemt de Drentse economie al 'zwak' en is bang dat dit door de komst van windmolens alleen maar zal verergeren. Zo zouden de windmolens een negatieve invloed hebben op het aantal toeristen dat naar Drenthe komt.Afgelopen maand werd duidelijk dat de bouw van een windpark in de Veenkoloniën met 45 windmolens definitief kan doorgaan . Jan Nieboer van Tegenwind kondigde toen al harde acties aan.