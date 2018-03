Deel dit artikel:











Het nieuws in een minuut: 28 maart Vrijwilligers zijn alweer bezig met de voorbereidingen voor de paasvuren (foto: ANP)

Het campingseizoen staat op het punt van beginnen! Daarover gaat het onder meer in het nieuws in een minuut van woensdag 28 maart. Ook aandacht voor de opbouw van de tientallen paasbulten in Drenthe en in Hoogeveen worden vandaag de stemmen van de gemeenteraadsverkiezingen herteld.