Eén à twee keer per dag agressief gedrag tegen politie in Noord-Nederland Ook agressie tegen politie Noord-Nederland (foto: RTV Drenthe)

ASSEN - In Noord-Nederland kregen agenten in 2017 één à twee keer per dag met verbaal en fysiek geweld te maken. In heel Nederland gaat het om 25 incidenten per dag.





"Dit is gewoon veel te veel", zegt districtschef Groningen Monique Pennings, die geweld tegen politieambtenaren in haar portefeuille heeft. "Het is onze taak om voor de burger een veiliger samenleving te creëren. Dat betekent dat we ons werk willen doen en dat je van politiemensen en andere hulpverleners afblijft."



Vooral bij ongeplande aanhoudingen en in het uitgaansleven lopen agenten de kans om met agressie te worden geconfronteerd.