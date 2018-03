Duizend schademeldingen gasopslag Langelo alsnog behandeld

NORG - Zo'n duizend afgewezen schademeldingen die binnenkwamen vanwege de gasopslag in Langelo, worden nu alsnog behandeld.

Het overgrote deel van de meldingen komt uit de gemeente Noordenveld, zegt burgemeester Klaas Smid. Daarnaast zijn er ook schades gemeld in Leek. Volgens Smid gaat het om allerlei soorten schades, van klein tot groot.Eerder vandaag werd bekend dat er een oplossing is voor mensen met schade door de gasopslag in Langelo van voor 31 maart 2017. Schades na die datum vallen onder het zogenoemde Groninger schadeprotocol. Maar mensen met 'oudere' schades vielen tussen wal en schip."Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft met de NAM de afspraak gemaakt een ultieme poging te doen alles netjes af te handelen", zegt Smid. "Dit betekent dat schades onder de 25.000 euro simpel worden vergoed. Voor alles daarboven doet de NAM een aanbod. Als mensen het daar niet mee eens zijn, kunnen ze het voorleggen aan de Arbiter Bodembeweging."Smid is 'uitermate tevreden' dat de inspanningen van de gemeente en ook van de Werkgroep Steenbergen tot resultaat hebben geleid. "Er komt nu eindelijk een einde aan een situatie waarin mensen in spanning zaten."