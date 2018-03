Deel dit artikel:











Hertellen stemmen Hoogeveen in volle gang Het hertellen van de stemmen in Hoogeveen (foto: Josien Feitsma/RTV Drenthe)

HOOGEVEEN - De stemmen van de gemeenteraadsverkiezingen in Hoogeveen worden vandaag opnieuw geteld.

De PvdA diende gisteravond een verzoek in om dit te doen, omdat de partij slechts drie stemmen verwijderd was van de laatste restzetel. En dat verzoek werd unaniem gesteund door de gemeenteraad.



De stemmen worden opnieuw geteld in De Tamboer in Hoogeveen. Daar zijn alle vijftien stembureaus ondergebracht in één ruimte. "We werken met vijftien telteams en elk team telt vijf mensen. Die bestaan uit vrijwilligers en ambtenaren", zegt coördinator Lumel Brouwer.



Uitslag morgen bekend

Alle uitgebrachte stemmen worden herteld. "Per stembureau, per politieke partij en per kandidaat doen we een hertelling. De totalen van de stembureaus tellen we daarna op en dan moet blijken of er een andere uitslag uitkomt of niet", aldus Brouwer. Die uitslag maken we morgen om 10.00 uur bekend.



Burgemeester Karel Loohuis: "De raad heeft gisteren unaniem voor gestemd om een hertelling te doen en aangegeven die te respecteren. Als dat tot verschuiving van zetels leidt, dan is dat zo. In theorie kan er nog bezwaar worden gemaakt, maar ik ga er vanuit dat dat niet gebeurt."