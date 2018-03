Tweede openbare zitting in 'zaak Sharleyne'

ASSEN/HOOGEVEEN - Om negen uur vanmorgen buigt de rechtbank in Assen zich voor de tweede keer over de 'zaak Sharleyne'. Moeder Hélène J. (38), die wordt verdacht van het doden van Sharleyne, is niet bij de pro-formazitting aanwezig.

Het 8-jarige meisje uit Hoogeveen werd in de nacht van 8 juni 2015 door twee buurmannen gevonden onderaan de flat De Arend.Volgens het OM heeft J. haar dochter eerst gewurgd en daarna van de tiende verdieping, waar moeder en dochter woonden, naar beneden gegooid. De Hoogeveense ontkent. Ze heeft bij de politie verklaard dat ze 's nachts wakker werd van tocht. Toen ze Sharleyne binnen niet kon vinden en buiten over de balustrade keek, zag ze haar dochter liggen.Bij de eerste pro-formazitting op 10 januari was J. niet aanwezig. De rechtbank besliste toen dat ze langer vast moest blijven zitten. Ook bepaalde de rechtbank dat haar advocaat Paul van Jaarsveld nog een aantal getuigen mag horen en extra onderzoek mag laten doen. Of dat inmiddels is gebeurd, wordt naar verwachting vandaag duidelijk.Verder draait het tijdens de tweede pro-formazitting vooral om de vraag of het voorarrest van Hélène J. opnieuw wordt verlengd of niet. Advocaat Van Jaarsveld wil van tevoren niks zeggen.J. werd vorig najaar opgepakt en zit sindsdien vast. In 2015 had het OM besloten haar niet verder te vervolgen. Nadat Victor Remouchamps, de vader van Sharleyne, vervolging afdwong bij het gerichtshof, is justitie een nieuw onderzoek begonnen. Tijdens de vorige zitting erkende het OM dat het onderzoek in 2015 niet volledig is geweest