Verdachte moord op Ralf Meinema blijft vastzitten

ASSEN/STIELTJESKANAAL - De 39-jarige Hans O. uit Emmen blijft een maand langer vastzitten. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank in Assen bepaald.

O. wordt verdacht van de moord op Ralf Meinema in de nacht van 31 maart vorig jaar. Op de vroege ochtend van de 31ste vond een voorbijganger het lichaam van de 31-jarige Klazienavener in de kofferbak van zijn eigen auto, die half in het Stieltjeskanaal bij Coevorden hing.Hans O. werd 14 februari in zijn huis in de Emmer wijk Rietlanden aangehouden . Of hij een verklaring heeft afgelegd over wat er precies is gebeurd en hoe hij Meinema kende, is nog niet bekend. Het Openbaar Ministerie en zijn advocaat willen verder niks zeggen.Eind februari verscheen O. voor de eerste keer voor de raadkamer. Toen werd zijn voorarrest tot vandaag verlengd . Over een maand verschijnt hij daar weer. Wanneer de eerste openbare zitting is, is nog niet bekend.