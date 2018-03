Health Hub Roden kan naar nieuw pand

ASSEN/RODEN - De Health Hub Roden (HHR) kan uitbreiden. De provincie Drenthe en de gemeente Noordenveld gaan samen een ander pand voor HHR kopen.

Provinciale Staten stemde in met het plan om 2,4 miljoen euro te steken in de aankoop en verbouwing van een pand. De gemeente Noordenveld besloot al eerder tot een bijdrage van 6 ton . De totale investering komt neer op 3 miljoen euro.De Health Hub Roden, een broedplaats voor medische ontwikkelingen, knapt momenteel uit z'n jasje . Zelf een pand aankopen kan niet zonder de huurtarieven voor onderzoekers, startende ondernemingen en onderwijsinstellingen laag te houden. Het samenwerkingsverband HHR kan namelijk niet zelfstandig bij een bank aankloppen voor een hypotheek om het pand te kopen. Dat zou alleen kunnen met garantstellingen van de overheden. "Dan kun je beter zelf het pand kopen, dan heb je tenminste onderpand als het ooit mis mocht gaan", was toen de gedachte van gedeputeerde Henk Brink.Daarom willen beide overheden er drie miljoen euro in steken. Maar daarmee worden de provincie en de gemeente Noordenveld wel indirect projectontwikkelaar en huisbaas. De overheden kopen het pand, een stichting gaat de verhuur aan de HHR-deelnemers verzorgen. Een ongebruikelijke constructie vinden zowel Brink als leden van Provinciale Staten. Maar voor de toekomst van de Health Hub Roden wel de beste oplossing.