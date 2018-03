Deel dit artikel:











Politie ontdekt drugslab in Zuidlaarderveen De politie sluit meer aanhoudingen niet uit (foto: RTV Drenthe)

ZUIDLAARDERVEEN - Achter een woning in Zuidlaarderveen is afgelopen woensdag een drugslab ontdekt.

Dat meldde de politie gisteren. Die kwam het lab op het spoor nadat in de auto van een 29-jarige man uit Groningen tien liter methanol en vijftig liter aceton werd gevonden. Dat gebeurde tijdens een controle, de bestuurder is aangehouden.



Achter de woning in Zuidlaarderveen stond een zelfgemaakt bouwsel met grondstoffen voor het fabriceren van harddrugs. Het drugslab was niet in gebruik. De 34-jarige bewoner van de woning is aangehouden. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit.