Voorbereidingen voor paasvuren zijn in volle gang

STUIFZAND - In de hele provincie zijn honderden vrijwilligers de komende dagen druk met het opbouwen van de jaarlijkse paasvuren.

De jongeren van Keet ATF bouwen voor het vijfde jaar hun eigen bult in Stuifzand. Niek Blanken en zijn medebouwers zijn enthousiast over hun vuur: "Het is hartstikke gezellig met iedereen. We bouwen ongeveer vijf weekenden aan de bult en zondag gaat 'ie in de fik. We verwachten ruim 800 man en hebben ook spellen georganiseerd. Natuurlijk mag het ook niet ontbreken aan hapjes en drankjes."In het westen van Drenthe worden enkele bulten al voor Pasen in brand gestoken. De bouwers in Wittelte en Wapse verwachten zaterdagavond hun creatie te ontsteken. De meeste paasbulten worden op Eerste Paasdag afgebrand. Ook op Tweede Paasdag zijn er tientallen vreugdevuren te bewonderen op het platteland.Het paasvuur is waarschijnlijk een gebruik uit de Oudsaksische godsdienst of de Germaanse mythologie. Het vuur en de rook zouden voor vruchtbaarheid zorgen. In de 17e eeuw zou het protestantisme de traditie willen beëindigen. Toen dat niet lukte, nam de kerk het gebruik over. Het paasvuur kreeg de symbolische betekenis van het licht van Pasen en de verrijzenis van Jezus.Paasvuren komen voor in delen van Nederland, Duitsland, Denemarken, Zwitserland en Oostenrijk. In Nederland is het voornamelijk een noordelijk en oostelijk gebruik. Weten waar en wanneer in Drenthe de paasvuren zijn? Kijk dan op onze speciale pagina: rtvdrenthe.nl/paasvuren