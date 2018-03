Man uit Emmen aangehouden na in billen knijpen van meisjes

EMMEN - Een 24-jarige man uit de gemeente Emmen is afgelopen maandag aangehouden, omdat hij fietsende meisjes in de billen kneep. De politie kreeg binnen vijf dagen vier meldingen binnen van aanranding.

De man ging er na het knijpen in de billen als een haas vandoor, aldus de politie Zuidoost-Drenthe . "Dit gaf een behoorlijk onveiligheidsgevoel bij de meisjes en de impact was erg groot."De dader reed op een sportfiets en dankzij een van de slachtoffers kon hij worden opgepakt. "Een van die meisjes heeft hem herkend, toen zij hem later weer zag fietsen. Haar moeder had een foto van de dader gemaakt."Agenten zagen de 24-jarige man fietsen. "De politie heeft hem aangesproken, zijn identiteit vastgesteld en op de foto gezet. Deze foto kwam overeen met de foto van de moeder."