Kjeld Nuis schaatst wereldrecord: 93 kilometer per uur

SCHAATSEN - Kjeld Nuis uit Emmen heeft op natuurijs in het Zweedse Luleå een topsnelheid van 93 kilometer per uur gehaald. Daarmee is hij de snelste man ooit op schaatsen.

De tweevoudig Olympisch kampioen reed op een natuurijsbaan met een lengte van 1.500 meter zonder bochten. Hij schaatste achter een auto met een windscherm, dat voor hem veel luchtweerstand wegnam.Nuis wist de 'magische' snelheid van 100 kilometer per uur net niet te halen. Hij was in Zweden niettemin aanzienlijk sneller dan hij normaal op 400 meterbanen rijdt. Zijn maximale snelheid op een overdekte kunstijsbaan schommelt rond de 60 kilometer per uur."Ik kon eigenlijk nog wel harder, maar ik kon m'n schaatsen dan niet onder controle houden", liet hij meteen na afloop weten. De recordpoging gebeurde in samenwerking met z'n sponsor Red Bull. Oud-schaatser Erben Wennemars was in Zweden om Nuis te begeleiden.