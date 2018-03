Hertelling levert PvdA in Hoogeveen geen restzetel op

HOOGEVEEN - De PvdA krijgt er geen extra zetel bij. Dat is de uitkomst van de hertelling van de gemeente Hoogeveen.

De PvdA kwam drie stemmen tekort voor de laatste restzetel. Daarom diende de partij een verzoek in om de stemmen opnieuw te tellen. Dat verzoek werd unaniem gesteund door de gemeenteraad.De telling vond plaats in De Tamboer in Hoogeveen, waar vijftien telteams met elk vijf mensen zich op de stemmen stortten. Helaas voor de PvdA heeft deze inspanning niet geresulteerd in een extra zetel, waarmee het totaal op twee blijft.Morgen om 10.00 uur komt de raad samen tijdens een openbare zitting van het centraal stembureau. Bij geen bezwaar is de uitslag definitief.