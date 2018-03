Deel dit artikel:











Wakker Emmen-oprichter Hendrikus Velzing niet langer in gemeenteraad: 'Het voelt eigenlijk wel goed' Hendrikus Velzing is niet langer raadslid van Wakker Emmen (foto: archief RTV Drenthe)

KLAZIENAVEEN - Eerst was er de teleurstelling, maar nu is-ie eigenlijk ook wel opgelucht. Hendrikus Velzing is niet langer raadslid voor ‘zijn’ Wakker Emmen. De partij verloor vier zetels, maar blijft wel de grootste. Velzing viel deze keer buiten de boot.

De ambitie om raadslid te worden was bij Velzing nooit heel groot, maar twee keer werd hij toch met voorkeurstemmen gekozen. Deze keer gebeurde dat niet. ”Het was voor mijn ego misschien wel leuk geweest, maar ik heb geen actieve campagne gevoerd. Ik was eerst wel wat teleurgesteld, maar nu ook wel opgelucht. Het voelt eigenlijk wel goed."



'Windmolens nog geen gelopen race'

Velzing, die Wakker Emmen eind 2009 oprichtte, denkt dat het thema windmolens zijn partij stemmen heeft gekost, maar wijst er ook op dat Wakker Emmen veel in de buurten en wijken is geweest en ook burgers individuele hulp heeft geboden. "We hebben toch negen van onze tien punten in het coalitieakkoord kunnen waarmaken, alleen de windmolens, dat is nog een thema, maar ze staan er nog niet. Het is nog geen gelopen race."



Velzing hoopt dat de huidige coalitie met CDA en PvdA kan worden voortgezet. "Dat ging de afgelopen vier jaren ook goed. Volgens de griffie waren het de rustigste vier jaar die ze ooit meegemaakt hebben.”



Informateur Jan Bos presenteert volgende week donderdag zijn eerste bevindingen.