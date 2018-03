Deel dit artikel:











Schaatsteam Drenthe zoekt marathonschaatssters Schaatsteam Drenthe heeft al wel pakken, maar nog geen schaatssters (foto: Gert-Jan van der Scheer)

MARATHONSCHAATSEN - Ze hebben wél sponsoren en schaatspakken, maar nog géén schaatssters. Maar als het aan initiatiefnemer Gert-Jan van der Scheer uit Drouwen ligt, komt zijn nieuwe Schaatsteam Drenthe volgend seizoen al wél uit op het hoogste niveau: de Topdivisie.

Geschreven door Karin Mulder

"Ik ben hier al een paar jaar mee bezig. Nu hebben we alles voor elkaar. Maar wat betreft de schaatssters vissen we achter het net", laat Van der Scheer weten. De onderhandelingen voor volgend seizoen hebben in februari op de Weissensee al plaatsgevonden. Bijna alle schaatssters liggen vast. "Toch ben ik niet van plan om het uit te stellen", zegt Van der Scheer standvastig. "Binnen twee maanden moet het allemaal rond zijn."



De initiatiefnemer heeft In Drouwen z'n eigen Schaatsshop Drenthe. In die hoedanigheid raakte hij ook betrokken bij het marathonschaatsen. Hij sponsorde in het verleden de dames van het Egbert Egberts marathonteam uit Borger met helmen en snijvaste kleding.



Schaatssters uit Noorden en Noordoosten

"We zijn nu op zoek naar gemotiveerde rijdsters. Wij willen graag dames uit het Noorden en Noordoosten. Want ik vind dat ze ook minimaal één keer per week samen moeten trainen. Dat is goed voor de teambuilding", verklaart Van der Scheer



De naam van de sponsoren worden nog niet bekend gemaakt. Ze komen allemaal uit de hydraulische wereld. Van der Scheer zal zelf als ploegleider langs het ijs verschijnen. Jan Popken uit Exloo is als trainer bij de ploeg betrokken.