Kjeld Nuis na wereldrecord: Leuk al die theorieën, maar je moet het maar wel doen

SCHAATSEN - "Het voelde zeer bijzonder, moet ik zeggen. Het was best spannend in het begin. Spannender dan ik had verwacht. Man en macht hebben aan het ijs gewerkt om dat zo smooth mogelijk te krijgen en toen vloog ik er over. Het voelt heel gaaf. Een unieke ervaring", aldus Kjeld Nuis na afloop van zijn wereldrecord.

Nuis schaatste vanmiddag in Luleå in Zweden een snelheidsrecord van 93 kilometer per uur. Hij reed op een natuurijsbaan van 1.500 meter zonder bochten. De Olympisch kampioen werd onder meer begeleid door oud-schaatser Erben Wennemars en de Zweedse Red Bull atlete Mikaela Åhlin-Kottulinsky."Erben is bij Mikaela in de auto gaan zitten en die hebben het communicatief echt super goed gedaan. We waren echt een team vandaag. Vanmiddag hebben we echt de beste poging tot nu toe gedaan: die ging heel smooth. De acceleratie ging goed, de start ging goed. Uiteindelijk ben ik tot 93 kilometer per uur gekomen, dat was ook het einde van de baan. Harder kon hier niet", blikt Nuis terug.Nuis' maximale snelheid op een overdekte kunstijsbaan schommelt rond de 60 kilometer per uur. "Dat is op het beste ijs ter wereld. Hier kom je op natuurijs. Daarnaast moet je dealen met alle scheurtjes en hobbeltjes. Je moet ook nog andere buizen onder je schaatsen hebben om echt die hoge snelheid te halen, waardoor je ook weer minder goed accelereert. Dus allemaal leuk al die theorieën, maar je moet het maar wel hier doen. Ik denk dat we vandaag echt een gigantische poging hebben gedaan."De schaatser uit Emmen had speciaal voor de recordpoging andere buizen onder zijn schaatsen. "Langere buizen en een andere ronding. Je moet het zo zien: als je 60 kilometer per uur gaat en je wil die schaats laten sturen, dan maakt-ie bij een snelheid 93 kilometer per uur een heel snelle bocht. Dan schiet je alle kanten op, dus je ijzer moet veel en veel vlakker. Ik heb uiteindelijk met een bizar vlakke ronding gereden."Nuis gaat de rit met het team evalueren en sluit niet uit in de toekomst opnieuw een poging te ondernemen. "Dit was nu het laatste kunstje om het zo maar even te zeggen en nu ga ik lekker genieten van mijn vakantie en van mijn gezinnetje."Op 8 april wordt Nuis in zijn woonplaats Emmen gehuldigd voor zijn twee gewonnen gouden medailles op de Olympische Winterspelen in Zuid-Korea.