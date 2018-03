Deel dit artikel:











Provinciale Staten: Maak medicinale cannabis legaal goed verkrijgbaar De motie van Sterk Lokaal-fractievoorzitter Aimée van der Ham krijgt brede steun (foto: RTV Drenthe) (foto: RTV Drenthe)

ASSEN - Er moet een landelijke regeling, met provinciale dekking, komen voor uitgifte van medicinale cannabisolie. Dat vinden Provinciale Staten.

Geschreven door Serge Vinkenvleugel

Sterk Lokaal-fractievoorzitter Aimée van der Ham diende daarvoor een motie in en die kreeg brede steun.



"Het gebruik van medicinale cannabisolie is in opmars. Er wordt naar dit middel gegrepen bij pijnbestrijding en ongemakken als gevolg van kanker, epilepsie, reuma en zenuwpijnen. Maar de zorgverzekeraars zijn gestopt met het vergoeden van medicinale cannabisolie in de basisverzekering", aldus Van der Ham.



Eén apotheek

Je kunt via een huisarts vragen of de apotheek het voor je bestelt, maar sommige huisartsen zijn principieel tegen of twijfelen aan de medische werking. "Slechts één apotheek in Den Haag heeft nu van het Rijk toestemming om medicinale cannabisolie te maken. Dat moet anders, de bereikbaarheid en betaalbaarheid van het middel moet beter", zegt de Sterk Lokaal-fractievoorzitter.



Weg met illegale cannabisolie

Iedere provincie moet volgens Van der Ham minimaal één uitgiftepunt krijgen waar het middel onder begeleiding verstrekt wordt. Zij ziet hier een taak voor een centrale huisartsenpost of de GGD. Ze wil ook af van de illegale cannabisolie, die wel te koop is. "Je hebt geen idee hoeveel werkzame stof daar nu echt in zit, dus is het maar de vraag of het dan voldoende helpt."



Gedeputeerde Staten gaan aan de Tweede Kamer en de regering een brief schrijven met de vraag of er een landelijke regeling kan komen met provinciale dekking. Ook veel gemeenteraden en college's van burgemeester en wethouders deden al zulke oproepen.