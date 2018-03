Deel dit artikel:











Wilhelmina Ziekenhuis Assen vanaf april bijna geheel rookvrij Vanaf 3 april gaat de nieuwe rookregeling in bij het WZA (foto: RTV Drenthe/Kim Stellingwerf)

ASSEN - Het grootste deel van het terrein van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) wordt vanaf 3 april rookvrij. Er blijft een overdekt rookpunt over waar bezoekers en patiënten een sigaret op kunnen steken. Medewerkers roken voortaan achter het gebouw.

Het WZA was een van de 26 ondertekenaars van het convenant 'Op weg naar een rookvrije generatie' van de gemeente Assen. Met het nieuwe rookbeleid zet het ziekenhuis de volgende stap.



Het ziekenhuis wil zo naar eigen zeggen meehelpen om kinderen in een rookvrije omgeving op te laten groeien, met een goed voorbeeld om het kind heen.



'Hoort niet bij ons imago'

De rode lijn die de afgelopen jaren om het ziekenhuis getrokken was, is weggehaald, evenals de asbakken. Het rookpunt aan de kop van de esplanade is opgedoekt. Chris Vegter, voorzitter van de cliëntenraad: "Wij vonden het niet passen dat de eerste aanblik van het ziekenhuis de rookzone is. Ook op foto’s van de entree van het WZA was die rookzone onder de parapluutjes altijd direct te zien. Dat hoort niet bij de rookvrije generatie en bij het gezonde imago van ons ziekenhuis."



Patiënten en bezoekers kunnen voor het roken nu terecht bij parkeerplaats P1. Daar is een nieuw rookpunt gebouwd. Omdat dit een gesloten huisje is, begroeid met klimop, zodat het niet in het oog springt.



Bewust gekozen

"Deze locatie is heel bewust gekozen", vertelt hoofd Hotelzaken Janet van der Veen. "De afgelopen jaren hebben we gemerkt dat veel patiënten bij de hoofdingang blijven hangen omdat ze het rookpunt aan de kop van de esplanade te ver weg vinden. Zeker bij slecht weer willen ze niet te ver lopen. Door het nieuwe rookpunt vlakbij P1 te maken, is de kans groter dat rokers er ook echt in gaan. Dat zorgt ervoor dat de hoofdingang rookvrij blijft."