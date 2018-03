Deel dit artikel:











Aanleg glasvezel in Westerveld moet beginnen Leerlingen van basisschool De Vuursteen in Wapserveen hebben symbolisch de eerste glasvezelkabel in de gemeente Westerveld ingegraven (foto: RTV Drenthe/Andries Ophof)

WAPSERVEEN - Leerlingen van basisschool De Vuursteen in Wapserveen hebben symbolisch de eerste glasvezelkabel in de gemeente Westerveld ingegraven.

Geschreven door Andries Ophof

Het is een moment voor Westerveld op Glas om aan te geven dat ze druk bezig zijn met het realiseren van een netwerk in de gemeente Westerveld. Niet dat er al gegraven wordt. Zover is het nog niet. Maar de opdracht is gegeven aan het bedrijf Spitters uit Waalre.



Traag internet moet verleden tijd zijn

Teska van Aartsen is een van de leerlingen die mag spitten. Ze zou heel graag snel internet hebben. "Als wij thuis met z'n tweeën internetten, dan is het hartstikke traag." En Teske is niet de enige. Veel bedrijven en particulieren die in het buitengebied wonen hebben last van een slechte internetverbinding.



Vier jaar lang is er in Westerveld gesproken over de aanleg van glasvezel. Er is de nodige discussie over geweest. Sterker nog, op dit moment zijn er twee partijen die aan de slag gaan in de gemeente. Netwerkbeheerder Rendo uit Meppel is ook volop bezig met het uitwerken van plannen.



Buitenlandse investering

Westerveld op Glas is het gelukt om een buitenlandse financier te vinden die 22 miljoen euro in het netwerk stopt. Maar op de vraag wie die investeerder is, antwoordt voorzitter Eric Olaf Brinkers: "Dat kan ik niet zeggen." En staat er al een handtekening onder het contract? "Er zijn nog wat juridische zaken die bekeken moeten worden."



Daarmee is de financiering formeel nog niet rond, maar volgens Brinkers voldoende zeker om te beginnen. "Eerst met een schouw waarbij gekeken wordt waar de aansluitingen bij de huizen moeten komen en dan pas met de aanleg van de kabel. We hopen ergens eind van dit jaar."



Twee netwerken

Als de graafactie van de leerlingen voorbij is en wethouder Klaas Smidt van Westerveld er een oranje glasvezelkabel in heeft gelegd, gaan de kinderen weer naar binnen. De kabel gaat uit de grond en de stenen worden er weer ingelegd. De school hoopt dat ze met de aansluiting sneller internet krijgen.



Ondertussen wordt op het kantoor van Rendo volgens directeur Eddy Veenstra verder gewerkt aan de plannen om glasvezel vanuit de gemeente Steenwijkerland verder door te trekken in Westerveld. "We hebben ons de afgelopen maanden stil gehouden. Dat hebben we bewust gedaan om het burgerinitiatief de kans te geven. Maar we gaan nu verder met ons eigen plan."



Westerveld op Glas hoopt in ieder geval het eerste traject tussen Lhee en Wapserveen aan te kunnen leggen. Eind van het jaar dus.