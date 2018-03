Deel dit artikel:











Drentse transportbedrijven slaan handen ineen om nieuwe chauffeurs te werven Er dreigt een tekort aan chauffeurs (foto: RTV Drenthe)

SCHOONOORD - Drie transportbedrijven willen samen met de gemeente Coevorden en een rijschool mensen verleiden om zich te laten om- of bijscholen tot vrachtwagenchauffeur.

Geschreven door Steven Stegen

De partijen vergoeden 85 procent van het lesgeld en bieden daarna een baangarantie voor een jaar. Het gaat om een pilot, die mogelijk breder wordt uitgerold.



Tekort aan personeel

De transportsector heeft in toenemende mate te maken met een tekort aan personeel. "Dat speelt elders in Nederland erger dan in Drenthe, maar ook wij moeten er wel alert op zijn. Daarom gaan we gezamenlijk proberen om zij-instromers voor een een baan als vrachtwagenchauffeur te interesseren", vertelt Hedy Smit van transportbedrijf Wigchers in Schoonoord. Ook Nijhof-Wassink en Den Hartogh Logistics doen aan het project mee, net als verkeersschool Dibo.



Zes nieuwe chauffeurs

De bedrijven mikken enerzijds op mensen die nu nog in een uitkeringssituatie zitten, maar ook op werknemers die nu ander werk hebben, maar zin hebben in iets nieuws. Na de opleiding kunnen de nieuwe chauffeurs gelijk aan de slag. Het gaat in eerste instantie om een bescheiden aantal van zes. "Het is een pilot. Als dit goed loopt willen we het zeker uitbouwen", aldus Smit.



Op 6 april is er een informatiedag in Coevorden.