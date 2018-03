Deel dit artikel:











Benny Muskee neemt afscheid van de raad vanuit het ziekenhuis Benny Muskee neemt afscheid via Facetime (foto: RTV Drenthe/Josien Feitsma) Jan Schipper ontvangt koninklijke onderscheiding (foto: RTV Drenthe/Josien Feitsma)

BEILEN - Oud-raadsleden nemen vanavond afscheid van hun functie in de gemeenteraad van Midden-Drenthe. Oud-fractievoorzitter Benny Muskee deed dat via Facetime vanuit het ziekenhuis.

Geschreven door Josien Feitsma

Muskee zat drieënhalf jaar lang in de gemeenteraad van Midden-Drenthe. Wegens gezondheidsredenen moest hij zijn politieke taken neerleggen. Dat heeft Muskee volgens burgemeester Mieke Damsma erg moeilijk gevonden. Zijn functie als fractievoorzitter van de PvdA droeg hij over aan Dirk Jasper Keegstra.



Volle overgave

De gemeente stond vanavond stil bij zijn inzet van de afgelopen jaren. "Alles deed Muskee met volle overgave, niets was hem te dol", zegt Damsma tijdens haar toespraak. "Hij had een ongelooflijk verantwoordelijkheidsgevoel en was naast zijn raadslid ook erg actief bij het verenigingsleven en heeft vele andere bestuurlijke taken op zich genomen."



Gezondheid

Via Facetime vertelt Muskee zijn gezondheid even voorrang te geven en dat het daarmee de goede kant op gaat. "Het doet wel pijn dat raadslid zijn daar niet meer naast past, maar dat moet ik een plekje geven."



Afscheid

Naast Muskee namen ook andere raadsleden afscheid van gemeente Midden-Drenthe afscheid. Riet Broekhuizen-Adema (PvdA), Rieja Raven (PvdA), Ageet van Dijken-te Velde (CU), Heleen Jurgens (VVD), André Westerdijk (D66), Erjen Derks (D66) en Hans Geers (GBSBW) werden door burgemeester Damsma namens de gemeente bedankt. Jan Schipper (CDA) ontving daarbij een koninklijke onderscheiding.