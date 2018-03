Deel dit artikel:











Weer talent weg bij E&O: Tessa Hilbrands naar Dalfsen Tessa Hilbrands (foto: NHV)

HANDBAL - Tessa Hilbrands verlaat E&O uit Emmen. De 19-jarige rechterhoekspeelster uit Oosterhesselen zet haar loopbaan voort bij zesvoudig landskampioen Dalfsen.

Hilbrands is al de derde speelster die de club uit Emmen na dit seizoen gaat verlaten. Eerder maakten Danique de Jong en het zusje van Tessa Hilbrands, Jessica, al bekend dat zij verkassen naar Kwiek in Raalte.



Waar regerend bekerwinnaar Dalfsen nog actief is op twee fronten, de titelstrijd en het bekertoernooi, is de ploeg uit Emmen de strijd tegen degradatie uit de eredivisie gestart met een kansloze nederlaag tegen VZV. Degradatie voorkomen wordt een loodzwaar karwei. Het team van het trainersduo Van der Zanden/Mooi verloor dit seizoen al haar wedstrijden in de eredivisie.