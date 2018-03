Johan Derksen stelt pensioen uit: met Voetbal Inside naar Veronica

VOETBAL - Johan Derksen is vanaf volgend seizoen samen met Wilfred Genee en René van der Gijp te zien op Veronica.

Het trio van het populaire programma Voetbal Inside vertrekt deze zomer van RTL naar Talpa TV, het bedrijf van John de Mol. ​Volgens het AD zal Voetbal Inside met dezelfde inhoud als nu bij RTL vanaf komend seizoen op dezelfde dagen en tijdstippen te zien zijn bij Veronica, maar dan hoogstwaarschijnlijk onder een andere naam.Een woordvoerder van Talpa TV wilde alleen kwijt dat "Talpa een aanbod heeft gedaan, maar dat ze nog niets hebben getekend.'' Derksen, Genee en Van der Gijp zijn in het bezit van een aflopend contract bij RTL en twijfelden eerder of ze wilden doorgaan bij de zender."Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp hebben jarenlang een grote en succesvolle bijdrage geleverd aan de opbouw van RTL 7. We hebben veel met ze meegemaakt, goeie tijden en af en toe ook roerige tijden. Nu maken ze gezamenlijk de transfer naar Talpa, we wensen ze veel succes'', laat RTL weten.Derksen heeft op vrijdag een wekelijkse column bij RTV Drenthe. In de Warming-Up geeft hij iedere vrijdag, in de rubriek 'Groeten uit Grolloo', zijn ongezouten mening over de sport met een Drents tintje. Daarnaast heeft Derksen zijn eigen muziekprogramma op Radio Drenthe. Elke werkdag tussen 18.00 uur en 19.00 uur presenteert hij 'Muziek voor Volwassenen.'