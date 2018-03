Deel dit artikel:











Bestuur waterschap slikt verdubbeling kosten nieuw laboratorium Het hoofdkantoor van Hunze en Aa's (foto: Google Streetview)

VEENDAM - Het algemeen bestuur van waterschap Hunze en Aa's is gisteravond morrend akkoord gegaan met een budgetoverschrijding van 2,5 miljoen euro bij de bouw van een nieuw laboratorium.

Het lab komt naast het hoofdkantoor in Veendam. De oorspronkelijke bouwkosten waren begroot op 2,5 miljoen, maar stegen binnen een paar jaar naar vijf miljoen.



Groter lab

Het dagelijks bestuur onderzocht hoe die budgetoverschrijding kon ontstaan. Daaruit bleek dat het laboratorium groter werd dan gepland, omdat er meer ruimte nodig was voor huisvesting van hydrobiologen.



Ook steeg de prijs van de bouw omdat, sinds de markt is hersteld van de crisis, aannemers hogere prijzen vragen,meldt RTV Noord.